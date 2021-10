A Barcelona vezetőedzőjén, minden fronton érződik a nyomás. Ronald Koeman csapata kilenc fordulót követően csak a kilencedik helyen állnak, mindössze 15 ponttal, ráadásul a BL-ben az eddigi 3 csoportmérkőzésen mindössze három pontot tudtak szerezni.

A hétvégén a csapat hazai pályán 2-1-re kikapott az ősi rivális Real Madridtól, az El Clasicon.

A mérkőzést követően több tucat szurkoló úgy döntött, hogy megvárja a vezetőedzőt a stadion mélygarázsánál, megdobálták az autóját, és követelték a holland szakember lemondását.



Videó az esetről.

A Barcelona közleményében elítélte a történteket, és lépéseket tesznek, hogy legközelebb ilyen ne fordulhasson elő.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.