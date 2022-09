A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kimutatása szerint a sevillai együttes csapatkapitánya - aki csereként jutott szóhoz szombaton a Real Madrid otthonában 2-1-re elveszített bajnokin - Miquel Soler és César Sánchez után harmadikként került az első osztályban húsz bajnoki évadot eltöltő spanyol futballisták közé.

Joaquín - teljes nevén Joaquín Sánchez Rodríguez - a 2022/23-as pontvadászatban először kapott lehetőséget a Betisben, s a címvédő fővárosiak elleni meccsen 601. alkalommal szerepelt a La Ligában. Pályafutását a szélső a legmagasabb osztályban 2000-ben kezdte jelenlegi csapatában, 2006 és 2011 között a Valenciát, 2013-ig a Málagát erősítette, majd két szezonon át a Serie A-ban a Fiorentina légiósa volt, mielőtt 2015-ben visszaigazolt volna anyaegyesületéhez.

A spanyol válogatottban 2002 és 2007 között 51 alkalommal játszott, két világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon volt kerettag.

Érdekesség, hogy a játékos nemrég felajánlotta klubjának, hogy hajlandó visszavonulni annak érdekében, hogy a klub be tudja regisztrálni Willian Josét és Claudio Bravót. A klub kapásból elutasította ezt a lehetőséget.

Joaquin offered to retire so Betis could register Claudio Bravo and Willian José in La Liga.



Betis did not accept the proposal from the captain because it was not the right way for a club legend like Joaquin to finish his career in that manner.



