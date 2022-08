A Barcelona hivatalosan is megerősítette, hogy Samuel Umtiti a Lecce-ben folytatja ebben a szezonban.



A játékos iránt a nyár folyamán olyan klubok érdeklődtek, mint a Girona, a Rennes és az Olympiacos is, de Umtiti végül úgy döntött. a Serie A-ban szereplő Lecce lesz a befutó.



„A Barcelona és a Serie A-ban induló Lecce megállapodott a védő, Samuel Umtiti 2023. június 30-ig való kölcsönadásáról" - áll a klub közleményében.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022

A Lecce az előző szezonban megnyerte a Serie B-t, ezzel feljutott az olasz elsőosztályba. Umtiti már több hónapja tisztában volt azzal, hogy Xavi nem számol vele a 2022/23-as szezonban, így már a klub amerikai előszezoni turnéjára sem utazott el. A játékos ugyanakkor hajlandó volt segíteni a klubnak, miután beleegyezett, hogy fizetése egy részét később is kifizethetik neki, annak érdekében, hogy stabilizálni tudják anyagi helyzetüket.



Umtiti 2016-ban csatlakozott a Barcelonához, ahol összesen 133 mérkőzésen lépett pályára, nagyon jól kezdett, de aztán többször is sérülés hátráltatta. A most, 28 évesen a Serie A-ban próbál majd feltámasztani karrierjét.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images