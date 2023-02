A spanyol sportnapilap értesülése a királyi gárda olasz vezetőedzőjétől, Carlo Ancelottitól származik, aki a klubcsapatok világbajnokságának szombati döntője előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján beszélt Benzema maradásáról. A szakvezető szerint a kiváló támadó, akinek kontraktusa júniusig szólt, 2024 nyaráig hosszabbította meg a szerződését.

"Karim a csatárunk lesz a következő szezonban is, és remek formában van, mint mindig" - mondta Ancelotti.

A 35 éves Benzema 2009 óta játszik a Real Madridban, eddig 626 mérkőzésen 336 gólt szerzett és 162 gólpasszt adott. A csatár ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, négyszeres spanyol bajnok és európai Szuperkupa-győztes. A Lyonnal, amelyben 2005 és 2009 között játszott, négyszer volt francia bajnok.

Karim Benzema tavaly ősszel kapta meg az Aranylabdát és versenyben van a francia Kylian Mbappéval, valamint az argentin Lionel Messivel együtt az év legjobbja címért a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA).

