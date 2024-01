A Bayern München érthető módon egyre frusztráltabb a Real Madrid miatt, akik Alphonso Davies megszerzésére törekednek, de a hírek szerint bajorok „visszavágnának”.

Miközben a Real Madridnál mindent megtesznek azért, hogy ne kerüljenek a Bayern rossz oldalára, Davies már öt hosszabbítási ajánlatot is visszautasított a bajoroktól, miközben a hírek szerint a Real Madrid arra kérte, hogy ne hosszabbítsa meg a szerződését. Úgy gondolják, hogy a nyáron 40-50 millió euró körüli összegért meg tudnak egyezni a Bayernnel.

Most a Sport azt írja, hogy a Bayern a Real Madrid védőjére pályázhat. A középső védők keresése közepette Rafael Marin lehet a következő célpontjuk. A Barcelona védőjét, Ronald Araujo-t tartják az egyik legfőbb célpontjuknak, de Matthijs de Ligt is távozhat a klubtól, Eric Dier pedig csak kölcsönben van ott.

AGREEMENT found between Real Madrid and Alphonso Davies.



Bayern are aware but will still try to extend their player.



(Source: @SportsZone__ ) pic.twitter.com/zyAmC9rFhj