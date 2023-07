Mindenki arra számított, hogy Karim Benzema az Aranylabda megnyerése után meghosszabbítja szerződését a Real Madriddal, ám a francia húzott egy váratlant, amikor úgy döntött, a Közel-Keletre távozik és aláír az Al-Ittihad-hoz.



Távozása óta a Real Madrid lázasan keresi a megfelelő utódját, ám ez nehezebb feladat, mint gondolták.

Természetesen a társaknak is nehezükre esett feldolgozni, hogy a világ egyik legjobbja már nem a keret tagja, erről Eder Militao beszélt nemrég egy nyilatkozatában.

„Benzema? Természetesen sokkolt minket, hogy távozott. Számomra ő a legjobb középcsatár a világon. De az élet megy tovább, most újra kell strukturálnunk a magunkat.”

