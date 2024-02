Luka Modric minden jel szerint a 2023/24-es szezon végén elhagyja a Real Madridot.

Modric úgy döntött, hogy a jelenlegi szezon kezdetén is folytatja az egyéves szerződéshosszabbításokkal kapcsolatos politikáját.

Ez a minta azonban a nyáron megváltozik, mivel a horvát sztár frusztrált a kevés játéklehetőség miatt Madridban.

A veterán középpályás a csapatban elfoglalt helyéről szóló biztosítékok ellenére eddig csak kis szerepet kapott, és a következő hónapokban véget érhet a 12 éves kötődése a klubhoz.

A Real Madrid nem próbálja majd meggyőzni Modricot, hogy változtasson a véleményén, mivel tiszteli a 2012-es csatlakozása óta a sikereikben nagy szerepet vállaló horvát teljesítményét.

NEW: Real Madrid are considering announcing Luka Modrić’s departure even before the season ends so that he can get a big farewell from the fans. @relevo pic.twitter.com/LsSoLqfMql