Az Olympique Lyon támadója, Memphis Depay megerősítette a Barcelona érdeklődését.

"Meglátjuk, mi fog történni – mondta szűkszavúan az üggyel kapcsolatban Depay a holland NOS-nak. Az ügynököm nem mondott túl sokat. Annyit tudok, hogy van érdeklődés, de ennél többet nem tudok mondani, mert én sem tudok többet."



A holland sztár megerősítése csak felerősítette azokat a híreszteléseket, miszerint a Barcelona már meg is kezdte a tárgyalásokat Depay ügynökével.



A katalán Sport szerint a Barcelona vezetőedzője, Ronald Koeman arra kérte a vezetőséget, hogy még a nyári átigazolási piac zárulta előtt szerezzék meg a 26 éves támadót. Állítólag a Barcelona viszonylag olcsón, mintegy 25 millió euróért viheti a Manchester United egykori játékosát.



Depay szerződése a Lyonnál jövőre jár le, az átigazolási piac pedig október 5-én zárul, ezért amennyiben a francia klub pénzt szeretne látni egyik legjobb játékosa után, mindenképp el kell adnia addig.



A katalán Sport arról számolt be, hogy a Barcának égetően szüksége lenne egy gólerős csatárra, ugyanis Luis Suárez vélhetően napokon belül csatlakozik a Juventushoz.



Depay meglehetősen feledhető teljesítményt nyújtott a Manchester Unitednél. A 18 hónap során csak küszködött, majd 2017-ben igazolt a Lyonhoz, ahol már lenyűgöző statisztikát produkált, ugyanis azóta 57 gólt és 43 gólpasszt jegyzett. Koeman irányítása alatt pedig a holland válogatott meghatározó játékosa lett, ugyanis az alatt az idő alatt, míg Koeman volt a nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Depay 18 meccsen 11-szer talált be, emellett kiosztott 12 gólpasszt.



Ön szerint jó igazolás lenne Depay a Barcelona számára? Írja meg nekünk válaszát kommentben!

Forrás: rt.com

Boritókép: Gerrit van Keulen/BSR Agency/Getty Images