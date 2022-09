Ousmane Dembélé, a Barcelona francia támadója a nehéz kezdeti időszak után idén végre tényleg egy nagyszerű szezont futhat a katalánoknál. Most az RMC Sportnak adott interjút.

Dembélé beszélt sérüléseiről, fiatalkori hibáiról és arról is, hogy hogyan változott meg a helyzete Xavi érkezésével.

„Koeman alatt keményen kellett dolgoznom, hogy tudjak játszani és teljesíteni. Egészséges akartam lenni, ezért apránként kellett javítanom a formámon.”



„Életmódom a Barcához kerülés után? Fiatal voltam, ahogy egyszer mindenki. Szerencsére sikerült fordítanom a helyzetemen. 2017 és 2021 között elpazaroltam öt évet az életemből.”



„Sok combizom-sérülésem volt. Azt mondták, ha nem erősödöm meg, magamat fogom megkárosítani. Koemannal és Xavival jobb lett a helyzet, azóta nem volt sérülésem. Jól vagyok, jól érzem magam Barcelonában, úgy érzem élvezem a bizalmat. Boldog vagyok, sokkal jobb, hogy most mindenki a fociról beszél a sérüléseim helyett.”



„Xavi magabiztossága sokat segített nekem, meggyőzött a maradásról. Nagyon szeretném, ha a Barca hét év után újra megnyerné a Bajnokok Ligáját.”



„Decemberben találkoztam Xavival, akkor már mondtam neki, hogy aláírom az új szerződésem.”



„A személyes célom a BL-győzelem a Barcával. Címeket akarok nyerni. BL-t, bajnokságot, mindent amit lehet!”

| Ousmane Dembélé: "I lost a lot of time from 2017 to 2021, a lot. I suffered during these years. I had to work to be able to play, to perform and to be healthy." [@RMCSport] #fcblive pic.twitter.com/XCZcdtITnj