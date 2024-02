Deco kitért Xavi utódjára az FC Barcelonánál. A sportigazgató elismerte, hogy jelenleg nem keres új edzőt, és egyelőre még... Számít a spanyolra.

Xavi bejelentette, hogy a jelenlegi szezon végeztével távozik az FC Barcelonától. A tréner a jelenlegi bajnokság végéig szeretné elvinni a csapatát, és utána adná át a helyét egy új edzőnek. Ő maga is elismerte, hogy döntését még egy esetleges Bajnokok Ligája-diadal sem változtatja meg.

Egy ilyen nyilatkozat miatt több edzőt is kapcsolatba hoztak a klubbal. A listán szerepelt Hansi Flick, Xabi Alonso és még Jürgen Klopp is, aki legalább egy év szünetet szeretne tartani a futballtól. A Wisła Kraków is felajánlotta segítségét - a lengyel klub által kidolgozott modell alapján kiszámolták, hogy a La Liga-óriás legjobb jelöltje Imanol Alguacil a Real Socieadból.

Azonban kiderült, hogy a lázas keresés egyelőre csak a médiában zajlik. Az FC Barcelona nem tett semmilyen lépést az ügyben. Deco csak annyit közölt, hogy a vezetőség továbbra is számít Xavira a 2024/25-ös szezonban.

„Xavi utódjának keresése még el sem kezdődött. z nem a megfelelő pillanat, hogy erről beszéljünk. Xavi meglepett minket, nem számítottunk rá. Számítunk rá jövőre is” – mondta Deco.

Deco ezen hozzáállása meglehetősen meglepő az FC Barcelona szurkolóinak. A rajongók arra számítottak, hogy akiknek ez a dolga, azok már sokkal korábban elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy az új edzőnek legyen ideje jól megismerni a csapatot. Mindeközben minden jel arra utal, hogy egyelőre csak álom egy ilyen helyzet.

