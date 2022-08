Frenkie de Jong állítólag rendkívül dühös Barcelonára , és úgy érzi, egy előre eltervezett rágalomkampány áldozata lett.



A nyár folyamán szinte állandó téma volt a Barcelona és a Frenkie de Jong közti kapcsolat. Magas fizetése miatta katalánok szerettek volna túladni a hollandon, ám ő többször is hangsúlyozta, nem hajlandó elhagyni a klubot.



A hét elején aztán a The Athletic arról számolt be, hogy a Barcelona azzal fenyegette meg De Jongot, hogy bepereli. A klub érvényteleníteni akarta a labdarúgó jelenlegi szerződését, mivel állításuk szerint az jogszerűtlenül jött létre, így amennyiben a holland továbbra is ragaszkodik hozzá bűncselekményt követ el.

De Jong eddig nem igazán beszélt a katalánokkal kapcsolatos dolgairól, de úgy tűnik a klub ezen lépése nagyon feldühítette őt.



A Mundo Deportivo spanyol hírügynökség szerint De Jong arra kérte ügyvédeit, hogy lépjenek kapcsolatba a Spanyol Labdarúgók Szövetségével, a profi labdarúgók nemzetközi szövetségével és a La Ligával a Barcelona által alkalmazott bánásmód miatt. De Jong úgy véli, hogy az imázsa ellen irányuló rágalomhadjáratról van szó, amlyet a gránátvörös-kékek előre kiterveltek. A jelentés azt is közölte, hogy De Jong szilárdan kitart az álláspontja mellett és nem enged a klub követeléseinek.



A soha véget nem érő történet ellenére a hírek szerint D e Jong mentálisan nagyon erős, és alig várja, hogy a Barcelona játékosaként kezdje meg a szezont, hogy segítsen csapatának.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images