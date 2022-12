A Barcelona sportigazgatója, Jordi Cruyff egyértelművé tette, hogy Frenkie de Jong marad a klubnál.



A katalánok ezen a nyáron készen álltak arra, hogy eladják holland játékuskat, Frenkie de Jongot, annak érdekében, hogy valamelyest rendezni tudják anyagi problémáikat. Ám annak ellenére, hogy a sztárért a Manchester United és a Chelsea is bejelentkezett, De Jong végül maradt a gránátvörös-kékeknél.

A szezon folyamán a holland bizonyította Xavinak, hogy továbbra is fontos része a csapatnak, most pedig a klub sportigazgatója, Jordi Cruyff is megerősítette, már nem prioritás, hogy eladják a játékost.



„Ma már szó sincs erről. A fociban vannak olyan pillanatok, amiket nem kizárólag a futball kérdései határoznak meg. A fair play helyzet ilyen. Nem mindenki érti, mi az, és hetente változnak a dolgok, de vannak helyzetek és döntések, amelyek nem csak a futballról szólnak. De ez az idő elmúlt, és (De Jongnak) fontos szerepe van” – mondta a Sportnak.



„Volt lehetőség (az eladására)), mert a jó játékosokat mindig kergetik a jó csapatok, ez így működik. De a valóság az, hogy itt van, és fontos szerepet játszik – tette hozzá Cruyff.



A sportigazgató azt is kifejtette, hogy úgy tűnik, az anyagi helyzetük megakadályozza, hogy újabb játékosokat igazoljanak a tél folyamán.



„Az elnök elismerte, hogy a valóság, amiben élünk, nagyon bonyolult. Azonban büszkék lehetünk, mert 17 játékosunk ott van a vb-n, ami azt jelenti, hogy igazán versenyképes a keretünk.”



„Ez nem olyan egyszerű, ez a fair play-en múlik. Néha nem elég, ha egy játékos távozik, és alaposan meg kell fontolni, hogy megéri-e vagy sem – zárta szavait Cruyff.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images