David Villa, a Barcelona és a Valencia korábbi sztárja is megosztotta gondolatait a vasárnap este rendezett El Clasico felől.

A bajnokságot tekintve a katalánok vannak előnyben, egy győzelemmel azonban a Real Madrid begyújthatná a rakétákat a végső hajrához.

A Barca korábbi támadója a meccsel kapcsolatban kiemelte, Raphinha rendkívül jó formában várhatja a találkozót.

„Most ő a Barcelona egyik kulcsembere. Mindig is a szélsők voltak a döntők a csapatban, így ő egy szuper igazolás. Sokat láttam a Leedsben játszani, így nem lepett meg a teljesítménye.”

„Gólokat lő és gólpasszokat ad, de ennél sokkal többet tesz a csapatért. Játszottam anno a posztján a Barcában és tudom, nagyon kemény feladat, hogy teret nyiss másoknak a játékoddal.”

Villa a Real Madridból is kiemelt egy játékost, akivel kapcsolatban bevallotta, hiába játszik Madridban, imádja nézni a játékát.

„Vinícius? Imádom nézni a játékát, elképesztően közvetlen stílusa van. Egyre kevesebb ilyen játékos van, aki felveszi a harcot a védővel és belemegy az egy-egy szituációkba. Gólratörő játékos, aki nagyon jó képeségekkel rendelkezik, emellett nagyon érett is.”

