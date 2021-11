Xavi, az FC Barcelona új vezetőedzője stábjához csatlakozhat a futballcsapat korábbi két klasszis védőjátékosa, a brazil Dani Alves és a katalán Carles Puyol - a Mundo Deportivo szerint.

A katalán sportnapilap a klubelnök Joan Laportára hivatkozva szolgált a két névvel.



"Dani Alves és Puyol nagyon jó kapcsolatot ápol Xavival, és mindig készek voltak segíteni a Barcelonát. Ha szükséges, most is ezt fogják tenni " - idézte Laportét az újság.



A klub hosszas tárgyalások és egyeztetések végén, szombatra virradóra jelentette be korábbi legendás játékosának szerződtetését, aki eddig a katari asz-Szadd együttesét irányította. A holland Ronald Koemant váltó, 41 éves tréner hétfőn, a stadion gyepén írta alá 2024-ig szóló szerződését.



Utóbb elárulta, hogy a Barcával egyidőben a brazil válogatotthoz is hívták Tite szövetségi kapitány segítőjének, de a dél-amerikai ajánlat elfogadása helyett egykori klubjának invitálására mondott igent.

Xavitól - aki csaknem negyedszázadig játszott a Barcelonában és a felnőtt csapatban 767 mérkőzésen lépett pályára - azt remélik, hogy kivezeti az együttest jelenlegi nehéz helyzetéből, és egy új, sikeres korszakot kezd a klubnál. Xavi a katalánok elitalakulatával 1998 és 2015 között 25 trófeát nyert, közte nyolc spanyol címet, három Király Kupát és négy Bajnokok Ligáját.

