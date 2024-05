Az egész 2023/24-es idényt a Barcelona a Lluís Companyis Olimpiai Stadionban játszotta, ugyanis eredeti otthonuk, a Camp Nou hatalmas felújításon megy keresztül. S úgy fest, hogy a tervezett visszatérés dátuma jócskán csúszhat. A katalán drukkerek abban reménykedhettek, hogy a 2024-es év végére már visszatérhetnek és onnantól kezdve 60%-os kapacitással tud majd üzemeleni a világ egyik legnagyobb stadionja, ám a talaj vízszintbe hozzása most nem várt problémákat hozott.

