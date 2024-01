A mérkőzés 23. percében, 1-0-s baszk vezetésnél a katalánok szélsőjét, Alejandro Baldét Adu Ares kínálta meg egy becsúszással, ami sajnos a játékos lábát találta el, így a földre került.



Már az első pillanattól látszott, hogy a sérülés komoly, az pedig sosem jelent jót, ha egy játékos sántítva hagyja el a pályát, az arcát takargatva.

Az X-en egy rajongói oldal azt pedzegette, hogy a sérülés helye alapján akár a védő combhajlító-izma is megsérülhetett, ez pedig akár hónapokra is a partvonalon kívülre száműzheti.

Oh wow. Balde just blew out his hamstring.



That’s a big loss for Barcelona. If he tore it, that’s multiple months out. If it’s a bad pull, at least a month out.