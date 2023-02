Thiaut Courtois védelmébe vette Viniciust.



A Real Madrid 2-0-ra legyőzte a Valenciét, ezzel 5 pontra felzárkózott a tabellát vezető FC Barcelonához. A mérkőzés után Thibaut Courtois elégedetten nyilatkozott a teljesítményükről, majd jobb védelmet kért csapattársának, Vinicius Juniornak.

A brazilba ezúttal Gabriel Paulista szállt bele, aki piroslapot kapott szabálytalan magatartásáért. Courtois egyetértett a játékvezető ítéletével, és kifejtette, többet kell tenni annak érdekében, hogy a 22 éves játékost ne támadják meg.

Red card, for Paulista, no place for a challenge like that in the game, a few match ban in my opinion, no intention what so ever to play the ball, UNACCEPTABLE.pic.twitter.com/Y2neKE8RbT