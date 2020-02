Iker Casillas bejelentette, hogy versenybe száll a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) elnöki posztjáért.

A világ- és Európa-bajnok kapus hétfőn a Twitter-oldalán erősítette meg azokat a spanyol sajtóértesüléseket, melyek szerint érdekli őt az RFEF vezetése.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020



A 38 éves futballista jelenleg az FC Porto játékosa, és most azt írta, szándékáról már tájékoztatta a portugál klub elnökét.



A kapust néhány hete rendszeresen emlegetik a jelenlegi elnök Luis Rubiales lehetséges kihívójaként. Utóbbi folyamatos vitában áll a profi liga elnökével, Javier Tebasszal, miközben a vezetői tevékenységét bírálják. A sajtóban a szövetségi elnöki pozícióval összefüggésben Mariano Rajoy volt kormányfő neve is felbukkant.



A tisztújító közgyűlésre normál menetben a második félévben, a tokiói játékok után kerülne sor, de az elnökség a júniusi, júliusi Európa-bajnokság miatt az első félévre szeretné előrehozni.



Iker Casillas a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, pályafutása nagy részét a spanyol fővárosban töltötte: 1999 és 2015 között 725 mérkőzésen lépett pályára, öt bajnoki cím és három Bajnokok Ligája-diadal részese volt. Ezenkívül a spanyol Szuperkupát négyszer, a Király Kupát és az európai Szuperkupát kétszer-kétszer hódította el. Nála többször csak Raúl öltötte magára a Real mezét (741). A kapus 2015 nyarán igazolt az FC Portóhoz, amellyel tavalyelőtt bajnok volt, szerződése 2021 nyaráig szól. Tavaly május 1-jén szívrohamot kapott, de nem jelentette be visszavonulását, novemberben pedig ismét edzésbe állt. A spanyol válogatottban 167-szer lépett pályára, 2008-ban és 2012-ben Európa-, 2010-ben pedig világbajnokságot nyert a nemzeti együttessel.

