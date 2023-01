A hírek szerint az Atlético Madrid és Memphis Depay sikeresen megállapodtak a személyes feltételekről.

Jelenleg az egyezkedés a klubok közt zajlik, ugyanis a madridiak nem akarnak fizetni a hollandért, inkább játékost ajánlanának fel.

A hírek szerint az első jelöltjük Lemar volt, ő azonban nem kell a Barcának.

| JUST IN: FC Barcelona & Atletico Madrid are in talks for a swap between Memphis Depay & Yannick Carrasco. It is getting likely.@gerardromero []