Hétközi fordulót rendeznek a spanyol elsőosztályban, így a Real Madrid – Rayo Vallecano összecsapást megelőzően Carlo Ancelotti is elmondhatta ismét a meglátásait a Vinicius ügyről.

„Az igazság az, hogy Vinicius az áldozata annak, ami történik. Néha bűnösnek tűnik, mert azt mondják provokál másokat. Hagy fogalmazzak érthetően – ő az áldozat… és azok a szurkolók, akik példamutatóan viselkednek.”

„Amikor azt mondtam a Mestalla közönségéről, nem 35 000 emberről beszéltem. Ez egy csoport, ami rendkívül kártékonyan viselkedik… Mallorcában, Valladolidban. Úgy tűnik ez egy szokás, hogy inzultálnak másokat, a rasszizmust is belevonva, ami komoly dolog. Miért tartjuk Spanyolországban normálisnak a bántalmazást?”

