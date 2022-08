A Barcelona jövő januárban nyélbe ütheti Ruben Neves átigazolását a Wolverhampton csapatától, írja a SPORT-ra hivatkozva a Tribuna.com.

A lap szerint Nevesre úgy tekintenek, mint a játékos, aki végleg leválthatja a védekező középpályás posztján a kiöregedő Sergio Busquetset.

A katalánok mindenképpen szeretnék januárban nyélbeütni az üzletet, ugyanis Busquets esélyes, hogy távozik a szezon végén, így pedig lenne ideje a portugálnak felvenni a csapat ritmusát.

Neves szerződésének utolsó évébe jövőre, így a Barca bízik benne, hogy egy kedvező árat tudnak kialkudni az angoloknál, amennyiben a játékos addig nem dönt a hosszabbítás mellett.

