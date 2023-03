A legfrissebb hírek szerint Sergio Busquets a válogatott szünetben dönthet a jövőjéről.

Busquets továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a katalán klubnál, így Xavi mindent megtesz azért, hogy megtartsa veterán vezérét. Azonban a játékos szerződése a szezon végén lejár, a hírek szerint pedig az MLS-nél nagyon örülnének a spanyol érkezésének.



Busquets ügynöke, Josep Maria Orobitg nemrég reagált a pletykákra, és megerősítette, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatnak a gránátvörös-kékekkel egy esetleges, 12 hónapra szóló hosszabbításról.



Eközben a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy Busquets a válogatott szünetet használja majd fel arra, hogy felmérje a lehetőségeit, és döntést hozzon.



A spanyol lap a cikkében arra is kitért, a játékost az is befolyásolhatja, hogy mit lép egykori csapattársa, Lionel Messi.

