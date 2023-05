A Real Madridnak nem sikerült visszavágnia a hétközi Bajnokok Ligája-vereségért, mivel ismét kikapott a Valencia ellen az Estadio Mestallában.

Carlo Ancelotti több változtatást is eszközölt a Manchester City elleni vereséghez képest, bár ezek nem hozták meg a kívánt hatást. Annak ellenére, hogy a Real Madrid túlnyomó többségben birtokolta a labdát, nem tudta megfelelően tesztelni Giorgi Mamardashvilit. A labdabirtoklás hiánya ellenére a Valencia alakította ki a jobb lehetőségeket, és a 33. perc után meg is szerezték a vezetést. Justin Kluivert gyönyörű átlövését Diego Lopez fejezte be, aki ezzel megszerezte első gólját a klub színeiben.

A második félidőben a Real Madrid teljesített jobban. A félidőben csereként beállt Rodrygo próbálkozását Mamardashvili hárította, míg Lopez közel járt ahhoz, hogy a Valencia második találatát is megszerezze, bár Thibaut Courtois remek védéssel hárította. A mérkőzés körülbelül 10 percre félbeszakadt, miután egy Valencia-szurkoló állítólag rasszista módon szidalmazta Vinicius Juniort, ami egy újabb szégyenletes incidens volt a brazil ellen, akit a lefújáskor kiállítottak, mert megütötte Hugo Durot, aki előtte fojtogatta.

Valencia goalkeeper Mardashvili needlessly attacks Vinicius and then Toni Lato tries to choke him. But only Vinícius was shown a red card simply for defending himself. Shameful from the referee pic.twitter.com/h24elHPvni