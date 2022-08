Cristiano Ronaldo és Karim Benzema remek párost alkottak a Real Madrid csatársorában, ám ekkoriban a rivaldafény a portugálon volt. Miután 2018-ban elhagyta Madridot, Benzemának egyedül kellett helytállnia.

A portugál 450 góljával a legeredményesebb madridistaként távozott, közvetlenül a negyedik BL-serlegének megszerzése után.

Míg Benzema a maga nemében remek csatárnak számított, ebben az időben rendre Ronaldo kiszolgálójaként tekintettek rá. Ezt a legjobban 2017/18-as szezonban láthattuk, amikor mindössze 12 találata volt a franciának.

A portugál távozását követően azonban Benzema előrelépett és úgy betöltötte a keletkezett űrt, hogy azzal a legnagyobb rajongóit is meglepte.

„Igaz, hogy jelenleg sokkal több gólt szerzek, de más volt a stílusom, amíg itt volt Cristiano. A gólpasszokban jeleskedtem akkoriban.”



"Segítettük egymást a pályán és azon kívül is. Viszont már akkor is tudtam, hogy többre vagyok képes, így amikor elment, elérkezettnek láttam az időt, hogy változtassak a játékomon és ambíciózusabb legyek. Úgy érzem, elég jól sikerült.”

Benzema pályafutása legjobb formájában futballozik jelenleg, ez azonban nem mondható el Ronaldóról, aki kétségbeesetten próbál eligazolni Manchesterből, egyelőre kevés sikerrel.

If Karim Benzema scores ONE goal tonight, he will overtake Raúl and be Real Madrid’s 2nd top scorer in the history. pic.twitter.com/Lg0kTV73Rq