Karim Benzema hivatalos búcsúztatójának keretein belül elköszönt attól a klubtól, ahol tulajdonképpen mindent megnyert és világklasszissá nevelődött.



A királyi gárdánál töltött ideje alatt 25 trófeát nyert, a klub második legjobb góllövője lett.

„A Real Madrid mindig itt lesz nekem, a családommal mindig nézni fogjuk a meccseiteket!”



„Az volt a tervem, hogy a Real Madridnál fejezzem be a pályafutásom, de néha van olyan, hogy az élet egy újabb csavarral, lehetőséggel kedveskedik neked.” – magyarázta búcsúját a francia, ami a klub képviselőit és a szurkolókat is meglepte.

„Nagy út volt ez az életemben. Szerencsés vagyok, hogy az elnöknek köszönhetően beteljesíthettem gyerekkori álmomat. Amikor megláttam, mondtam magamban, hogy ő az, aki idehozta Ronaldót és Zidane-t, ez hihetetlen.” – hízelgett Florentino Pereznek.

„Köszönettel tartozom Carlo Ancelottinak is, aki a kezdetektől bizalmat szavazott nekem és nagyon sokat tanulhattam tőle.”

„Ez egy szomorú nap, mert otthagyom a klubomat, és a madridistákat. Köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig erőt adtak nekem, nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak!”



„És ahogyan az első napomon mondtam: 1,2,3 – Hala Madrid!”

