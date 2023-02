Sergio Ramos egy közleményben tudatta, hogy visszavonul a spanyol válogatottól, mivel a vb után kinevezett szövetségi kapitány kerek-perec megmondta neki, nem számít rá.



„Ma hívott a kapitány, aki elmondta, nem számít rám és nem is fog a jövőben sem, függetlenül attól, hogy milyen szintet tudok felmutatni”



Ramos levelében kifejtette, hogy nem tartja sportszerűnek Fuente hozzáállását.

Ezzel a döntéssel igazi legendával lesz kevesebb a La Roja, Ramos vezetésével ugyanis egy világbajnokságot és két Európa-bajnokságot nyert a nemzet.

BREAKING



Sergio Ramos has called time on his international careerhttps://t.co/Q995LS7VHP