A transzferguru állításai szerint a katalán klub egyezségre jutott a Leedsel a brazil támadó átigazolását illetően.

Romano szerint a végső ajánlat a következő: 58 millió euró fix átigazolási díj, illetve ami további 10 millióval emelkedhet a játékos teljesítményétől függően.

Az ügylet végső stádiumban van, a Barcának ezen ajánlata már majdnem elérte a Chelsea által kínált árat, a játékos kizárólag a katalánokhoz akart igazolni, így a gránátvörös kékek lesznek a befutók.

Jelenleg a felek a Barcelonára várnak, hogy megteremtsék a körülményeket a játékos beregisztrálásához. A hírek szerint ez hamarosan megtörténik.

A játékos már 4 hónapja megegyezett a személyes feltételeket illetően a katalánokkal, így számára is igazi megváltás lesz, ha végre pont kerül az ügy végére.

