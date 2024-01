Csütörtök este rendezik az Atletico Madrid és a Real Madrid mérkőzését spanyol kupa nyolcadddöntőjében. Már a játékvezető kezdő sípszava előtt parázs jelenetek zajlottak a Wanda Metropolitano stadion körül.

A múltban több "szóváltásra" került sor az Atletico szurkolói és Vinicius Junior között. A brazil kezdőként lép pályára.



Egy évvel ezelőtt az Atletico szurkolói a Real szélsőjének képmásával ellátott bábut akasztottak fel az egyik stadion melletti hídra. Ezúttal ismét nekimentek a játékosnak.

Csütörtök este a Wanda Metropolitano előtt rasszista bekiabálásokat lehetett hallani a játékosssal. Ezekről a The Athletic számolt be.

- Vinicius, te egy majom vagy - kiabálták az Atletico szurkolói. Nem ez az első ilyen eset. Márciusban Spanyolország és Brazília között játszanak barátságos mérkőzést, amelynek célja a rasszizmus elleni fellépés.

This is the atmosphere just one hour before the derby!@TheAthleticFC pic.twitter.com/5kiWzRkYK7