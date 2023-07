Bármi is történt a karrierjével Manchesterben, és akárhogy is vélekedünk a szaúdi igazolásáról, egy valami biztos: Cristiano Ronaldo korunk egyik legnagyobb sportalakja. Gareth Bale abban a szerencsés helyzetben volt, hogy öt évet is együtt tölthetett a portugállal Madridban, aki bár a csapat sikereiért dolgozott, önmagával szemben is maximalistaként viselkedett.

A walesi Martin Borgmeier Youtube csatornáján mondott is erre egy példát, ami jól jellemzi a portugált.

„Minden rendben volt vele. De megvoltak a pillanatai. Például, ha nyertünk 5-0-ra és ő nem lőtt gólt, Ronaldo dühösen hajigálta a cipőjét az öltözőben. Ez olyan, mintha a te egyesületed nyerne a Ryder Kupában, de nem szereznél pontot, így ideges lennél.”

„Ő egy kedves srác, semmi baj nem volt, sosem akasztottuk össze a bajuszunkat. Sokan megijedtek volna attól, ahogyan viselkedik, de igazi okunk erre nem akadt.”

A korábbi szélső azt is elmondta, hogy jobban élvezte a Tottenhamnél töltött időt.

„Jobban éreztem magam a Spursnél, mert sokkan családiasabb, mint a Real Madrid és mindenki angol. Futball szempontjából ugyanakkor több aspektusból is a Madrid felé billen a mérleg nyelve.”

Bale 2023 januárjában vonult vissza a Los Angeles FC klubjából, azóta golfkarrierjét építgeti.

Borítókép: Getty Images / Gonzalo Arroyo Moreno