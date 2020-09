Ujjongó szurkolók várták a Tottenham Hotspur edzőközpontjánál pénteken Gareth Bale-t, a Real Madrid futballsztárját.

A londoni klub rajongói tapssal fogadták a jó eséllyel visszatérő walesi csatárt, aki limuzinnal érkezett meg korábbi csapatához. Előzőleg a játékos - egy madridi orvosi ellenőrzés után - magángéppel repült a brit fővárosba spanyol klubtársával, Sergio Regulionnal együtt. Utóbbit brit sajtóértesülések szerint ötéves szerződés várja a Tottenhamnél, míg Bale-t várhatóan egy évre kölcsönadja a Real.

"Londonba akar menni, mert továbbra is szereti a Spurst. Felvettük a kapcsolatot a Tottenhammel" - jelentette ki Jonathan Barnett hozzátéve, kölcsönadás és klubváltás is szóba jöhet. Fotó: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images/ RicTapia/Getty Images A madridiak régóta szabadulni kívánnak a walesi játékostól, már csak azért is, mert Zinédine Zidane vezetőedző jó ideje nem számít rá, emiatt Bale jelenleg is külön edz a csapattársaitól.