A hét folyamán Spanyolországban az egyik legfelkapottabb téma Gareth Bale esetleges Getaféba való igazolása volt.

Angel Torres bevallotta, hogy a walesi játékost felajánlották a klubnak, és a Getafe mérlegelni fogja a szerződtetését. A MARCA kiderítette, hogy a Getafe és a játékos környezete közötti beszélgetés valóban megtörtént.

"I'm not going to Getafe, that's for sure"



Sorry Getafe fans! Gareth Bale is keeping his cards close to his chest about his next club pic.twitter.com/9pqScgwkJS