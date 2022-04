A listavezető Real Madrid házigazdaként 2-0-ra nyert a Getafe ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szombati játéknapján.

Casemiro a 38. percben szerzett vezetést, a végeredményt pedig Lucas Vázquez állította be a 68. percben. A 74. percben beállt Gareth Bale, a fővárosiak walesi támadója, aki ezt megelőzően legutóbb 2020. február 26-án lépett pályára a Santiago Bernabéu Stadionban. Pályára lépésekor a szurkolók egyhangúan kifütyülték, amit a walesi támadó csak megmosolygott.

Applause for Benzema, whistles for Bale in his first appearance in Bernabéu since the COVID outbreak! pic.twitter.com/x9JypR9GVU