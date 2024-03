A Real Madrid úgy véli, hogy Jesus Gil Manzano játékvezető döntése, miszerint lefújta a mérkőzést, mielőtt a labda elérte volna Jude Bellingham fejét, az utóbbi évek legnagyobb botránya, amely nyilvánvalóan háttérbe szorítja a Negreira-féle korrupciós vizsgálatot.

Ezt állítja a Marca, akik szerint a Real Madridnál belsőleg sem csillapodtak az indulatok az elmúlt 36 órában, úgy vélik, hogy a döntés visszaigazolja a játékvezetőkre gyakorolt nyomásgyakorlási stratégiájukat.

Bár tudják, hogy „semmi sem gyógyítja be a sebet", felháborodásukban azért felemelik a hangjukat az ellenük való elfogultnak vélt bánásmód miatt.

Céljuk, hogy a játékvezetői testületben jelentős változást kényszerítsenek ki, miután úgy érzik, hogy ez a pillanat be fog vonulni a történelembe.

Real Madrid on the attack in the ninth minute of added time

Referee blows the whistle while the ball is in the air

Jude Bellingham scores seconds after

Jude sent off after words with referee



The end of Valencia 2-2 Real Madrid was WILD pic.twitter.com/GFwRNM1X5p