A brazil legenda, Ronaldo Nazario a közösségi médiában szidta a játékvezető döntését a Real Valladolid Sevilla elleni La Liga-összecsapásán.

Vasárnap délután a kiesés fenyegette Valladolid a Sevillát fogadta az Estadio Jose Zorrillában. A mérkőzés félidejéhez közeledve még mindig 0-0-ra álltak a felek, amikor egy rendkívül ellentmondásos pillanat következett be. Egy szögletet követően a Valladolid védője, Sergio Escudero azt hitte, hogy vezetést szerzett csapatának, miután távoli lövése a hálóba vágódott. A gólt azonban érvénytelenítették, mivel Miguel Angel Ortiz Arias játékvezető már lefújta a félidőt. Az esetről készült felvételek tanúsága szerint a sípszó akkor hangzott el, amikor a labda a kapuba került. Ahogy az várható volt, a Valladolid játékosai és a stáb teljesen feldühödtek a döntés miatt, és magyarázatot keresve körbevették a játékvezetőt. Hogy még jobban megsózzák a sebeiket, a Sevilla Rafa Mir, Papu Gomez és Jesus Corona góljainak köszönhetően 3-0-ra megnyerte a mérkőzést.

