A tabellán harmadik Atlético Madrid meglepetésre kikapott a 16. helyen álló Eibar vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombati játéknapján.

Fontos mérkőzésre készült az Atlético Madrid, akik a legutóbbi három találkozójukon nyerni tudtak a bajnokságban, azonban több alapemberüket is mellőzniük kellett. A Real Madrid 2-1-re nyerni tudott a Sevilla ellen, így egy győzelem esetén három ponttal leszakadhattak volna a tabella negyedik helyéről.

Az Eibar már a tizedik percben egy hosszas videózás után megszerezte a vezetést Esteban Burgos révén.

Hiába próbált változtatni Diego Simeone, ez az Atlético ma nem volt elég vérszomjas, sőt a bszkok a rendes játékidő utolsó perceiben Edu Exposito átlövéséből beállították a 2-0-s végeredményt.

