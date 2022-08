Hiába tért vissza korábbi sikereinek helyszínére, Antoine Griezmannak nem sikerült visszanyernie régi formáját, így sajnos az Atlético nem sok hasznát veszi.



Most a matracosok azt tervezik, hogy egyezségre jutnak a Barcelonával arról, hogy tegyék átigazolási listára a franciát, így a madridiak is megszabadulnának tőle, illetve a katalánok is hamarabb megkapnák a játékosért a pénzüket.

Az Atlético a szerződés értelmében a kétéves kölcsön leteltével kötelező jelleggel, 40 millió euróért kell, hogy megvásárolja Griezmannt a Barcától.

A Barcelona valószínűleg partner lesz ebben, az azonban kétséges, hogy kinek tudnának eladni egy 31 éves, erősen formánkívüli Griezmannt.

Grizi a legutóbbi szezonban az Atlético színeiben 39 meccsen mindössze 8 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.

