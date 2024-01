Az Atletico Madrid támadója, Alvaro Morata elismerte, hogy közel állt ahhoz, hogy a nyáron az Interhez igazoljon, mielőtt egy Diego Simeoneval és a Gustavo Lopez segédedzővel való beszélgetés után megváltoztatta a véleményét.

Morata messze a legjobb szezonját éli eddig Spanyolországban, 23 mérkőzésen eddig 14 gólt és 3 gólpasszt szerzett. Antoine Griezmannal kiváló támadópárost alkotnak és Diego Simeone is sokkal jobban bízik Moratában, mint az előző szezonokban.

Korábban kapcsolatba hozták a Serie A-ba való visszatéréssel, Morata pedig a Diario AS-nek megerősítette, hogy valóban közel állt ahhoz, hogy az Interhez csatlakozzon.

"Nagyon jó a kapcsolatom az edzővel és a sportigazgatóval is. Marotta szerződtetett a Juventushoz, és mindig is remek volt a kapcsolatunk. Igen, igaz, hogy közel álltunk egymáshoz. Szerencsére elég sok lehetőségem volt, de amikor beszéltem az edzővel és Gustavóval, azután az volt a legjobb döntés, hogy maradjak az Atleticónál" – meséli a spanyol.

"Személyes beszélgetés volt, amelyben sok mindent elmondtunk, sok véleményt megosztottunk egymással, és úgy döntöttem, hogy a legjobb, ha folytatom a csapatnál. Kívülről mindig is csodáltam őt, mint edzőt, és öröm, hogy most együtt dolgozhatok vele. Mindig is ezt mondtam. Idén nyáron pedig mindent megtettünk azért, hogy maradjak" – magyarázta Morata.

A konkrétumokról kérdezve Morata azt mondta, hogy nem volt egy olyan dolog, amit Simeone mondott neki, inkább általános benyomást tett rá.

Bár nem lehet tudni, hogyan alakultak volna a dolgok Morata nélkül, vagy hogy kit hoztak volna a helyére, de ez egy kiváló lépésnek tűnik Simeone részéről.

Különösen, ha figyelembe vesszük Memphis Depay sérüléseit. A holland a tavalyi szezont vitathatatlanul az elsőszámú támadóként fejezte be, legalábbis amikor játékra alkalmas volt, azonban az idei szezon nagy részében csak a pálya szélén foglal helyet.

Borítókép: David Ramos/Getty Images