Az éllovas Atlético Madrid hazai pályán, míg két legfőbb üldözője, a Real Madrid és a Barcelona idegenben lép pályára a spanyol labdarúgó-bajnokság hétvégi, 18. fordulójában.

A listavezető otthonába az Athletic Bilbao látogat, amely vendégként kifejezetten gyengén teljesít, így már a pontszerzése is meglepetés lenne. Amíg a fővárosiak veretlenek a Wanda Metropolitanóban, ráadásul nyolc bajnoki találkozójukból hetet megnyertek, addig a baszk együttes vendégként kilenc összecsapásából csupán egyszer győzött a La Ligában.



Az Atlético Madrid számára ugyanakkor figyelmeztető lehet, hogy szerdán bombameglepetésre kiesett a Király Kupából egy harmadosztályú ellenféllel szemben.



A sorozatban négy győzelemnél tartó Atlético annak ellenére két ponttal vezeti a tabellát városi riválisa előtt, hogy a királyi gárda két mérkőzéssel többet játszott. Zinedine Zidane együttese így továbbra is győzelmi kényszerben van, amelynek ezúttal Pamplonában, az Osasuna ellen kell megfelelnie.



A kieső helyen álló baszk csapat tíz kör óta nyeretlen, míg a címvédő legutóbbi hét bajnokijából hatszor diadalmaskodott, egyszer pedig döntetlent játszott, így a papírforma vendégsikert ígér.



Lassacskán a Barcelona is kezd magára találni, legalábbis ezt jelzi, hogy szintén hét forduló óta veretlen, a sorozatot Granadában folytathatja. Az andalúziai együttes elleni összecsapás ugyanakkor lényegesen komolyabb erőpróbának ígérkezik, mint ami a két fővárosi ellenlábasra vár, mivel a hetedik helyezett Granada eddig csupán egyszer kapott ki saját közönsége előtt.



A bővebb élmezőnyből a hatodik Sevilla a negyedik Real Sociedadot látja vendégül, a meccs tétje, hogy melyik csapat tud a három elitklub nyomában maradni.



La Liga, 18. forduló:



péntek:

Celta Vigo-Villarreal 21.00



szombat:

Sevilla-Real Sociedad 14.00

Atlético Madrid-Athletic Bilbao 16.15

Granada-FC Barcelona 18.30

Osasuna-Real Madrid 21.00



vasárnap:

Levante-Eibar 14.00

Cádiz-Alavés 16.15

Elche-Getafe 18.30

Valladolid-Valencia 21.00



hétfő:

Huesca-Real Betis 21.00

A tabella:

1. Atlético Madrid 15 29- 6 38 pont

2. Real Madrid 17 30-15 36

3. FC Barcelona 17 33-17 31

4. Real Sociedad 18 27-13 30

5. Villarreal 17 22-17 29

6. Sevilla 15 18-11 27

7. Granada 16 19-25 24

8. Celta Vigo 17 22-24 23

9. Athletic Bilbao 18 21-22 21

10. Cádiz 17 12-21 20

11. Real Betis 17 20-31 20

12. Eibar 17 14-16 19

13. Levante 16 21-23 18

14. Alavés 17 15-20 18

15. Valladolid 17 16-24 18

16. Getafe 16 12-17 17

17. Valencia 17 23-25 16

18. Elche 15 13-18 16

19. Osasuna 16 15-25 14

20. Huesca 17 14-26 12

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images