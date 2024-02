Dani Ceballos az idei szezonban a számos sérülés és probléma ellenére is küzdött a játékidőért.

A 27 éves játékos eddig csak kiscsatárként kapott szerepet, és mindössze négy mérkőzésen lépett pályára az összes versenysorozatot figyelembe véve (ebből csak egy volt a La Ligában).

A Real Madrid könnyen dönthet úgy, hogy a nyáron elengedi Ceballost, különösen, hogy Nico Paz az első csapatban való rendszeres helyért küzd. Ha mégis ezt az utat választják, akkor sem fognak szűkölködni az érdeklődésben, hiszen Ekrem Konur arról számolt be, hogy a Premier League és a Serie A klubjai is szemmel tartják a középpályást.

