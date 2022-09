Az Atlético Madrid elnöke is reagált a Vinicius ügyére.



Az elmúlt napokban az Atlético Madrid nem túl jó színben tűnt fel, mivel szurkolói a Real Madriddal való összecsapás alatt többször is rasszista rigmusokat énekeltek, melyben majomnak nevezték Viniciust, sőt olyan pillanat is akadt, amikor a halálát kívánták.

Az esetet követően a La Liga vizsgálatot indított, majd a klub is közleményt adott ki, melyben részletezte, hogy elítéli a szurkolók kisebbségének magatartását, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azonosítsa és kitiltsa az elkövetőket. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a média is felelős az ügyért, mivel port kavart Vinicius körül.



Most az Atlético elnöke, Miguel Angel Gil Marin is megszólalt az ügyben és hangsúlyozta, nem szabad általánosítani, mivel a szurkolók csak egy kisebb csoportjáról van szó.



„Jól ismerem a szurkolóinka és elfogadhatatlan, hogy rasszistáknak gondolják őket. Ezek a kissebség által kántált ritmusok zavarba hoznak minket, atléticósokat, és nem szennyezhetik be a klub imázsát, sem a hatalmas többség viselkedését és érzelmeit” – mondta a Mundo Deportivonak.



Az Atletico Madrid közleménye és az incidens között eltelt időszakban a spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez határozott lépések meghozatalára szólította fel a klubot. Gil Marin erre is válaszolt.



„Nagyra értékelem, hogy emlékeztet bennünket kötelességünkre, és 100%-ban egyetértek megjegyzéseivel. Azt is ki kell mutatnom, hogy ezeknek a csapásoknak a leküzdése mindenkinek a feladata, nem csak a klubvezetőknek. Vádolnak minket, miközben a valóságban mi is áldozatok vagyunk.”



Gil Marin ezt követően a klub nyilatkozatához hasonlóan felhívta a média figyelmét arra, hogy az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében sokkal óvatosabban kell bánnia a szavaival.



Bár a probléma valójában sokkal árnyaltabb és egy szélesebb társadalmi kérdés, mégis érdekes, hogy Gil Marin a klubot tűntette fel az áldozat szerepében, míg Viniciust nem tekintette annak.

Borítókép: Paolo Blocco/GC Images