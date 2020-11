A Barcelona érdeklődik az Arsenal középhátvédjé, Shkodran Mustafi iránt.



A gránátvörös-kékek védelme finoman szólva sem túl acélos. A védelem tengelyében Ronald Koeman csak Gerard Piquére, Clément Lengletre és Ronald Araújóra számíthat. A három középhátvéd nyilvánvalóan kevés, rádásul Piqué februárban már 34 éves lesz. Araújo pedig combizomsérülést szenvedett Torinóban a Juventus elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Más megoldás híján a holland középpályás Frenkie de Jong helyettesítette középső védőként. Még Ajax-játékos korában néha-néha játszott ezen a poszton, ezért is gondolhatott rá a vészhelyzetben Koeman. Azonban a Barcánál is tisztában vannak vele, hogy hosszú távon ez így nyilvánvalóan nem tartható. Éppen ezért már most azon dolgoznak a spanyol csapatnál, hogy a téli átigazolási időszakban megerősítsek a védelmet és igazoljanak egy új középső védőt.



(Kép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)



A spanyol Sport értesülései szerint az Arsenal német válogatott játékosa, Shkodran Mustafi is szerepel Koeman kívánság listáján. A Valencia korábbi védője visszautasította az Ágyúsok szerződéshosszabbítási ajánlatát, mivel szerződése lejártával szeretné elhagyni a londoni klubot. Mustafi kontraktusa jövő nyáran jár le.



A Barcelona kihasználhatja ezt a helyzetet, és januárban viszonylag olcsón szerződtetheti a német labdarúgót.