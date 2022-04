A listavezető Real Madrid 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombati játéknapján.

A La Liga történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy vendégcsapat három tizenegyest kapott egy meccsen. A Real Valladolid 1996 májusában a Real Oviedo otthonában négy büntetőt is lőhetett. A madridiaknál ezúttal Karim Benzema kettőt értékesített, egyszer viszont Matias Dituro kapus védeni tudott.

So proud of my team!#CeltaRealMadrid #RCCelta pic.twitter.com/0DD7rZhsmK