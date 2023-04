Hatalmas zakóba szaladt bele a Real Madrid Gironában, de ami ennél is nagyobb szenzáció, az Valentin Taty Castellanos négy gólja. Az argentin támadó, aki első gólját a tizenkettedik, míg utolsó találatát a 62. percben jegyezte alighanem élete legemlékezetesebb mérkőzését játszotta a 4-2-es győzelem során.

Nem sokan tudnak pályafutásuk során egy meccs alatt négyszer betalálni, még kevesebben a királyiaknak. Legutóbb, még a Borussia Dortmund játékosaként bizonyos Robert Lewandowskinak jött ez össze a Bajnokok Ligájában 2013 április 24-én, tehát szinte napra pontosan tíz éve. A La Ligában a 21. században erre még nem volt példa, és a madridiak történelmében is mindössze öt labdarúgót találunk, aki ötször zörgette meg a hálójukat egy összecsapáson.

Az argentin, MLS-ből érkező csatár teljesítménye még zseniálisabb, ha figyelembe vesszük, hogy a pályán töltött idő alatt – a 72. percben vastaps kíséretében cserélték le – mindössze tizenötször ért labdába.

