Az angol élvonalbeli Wolverhampton csatárával, Adama Traoréval erősít az FC Barcelona, amely az idény végéig vette kölcsön saját nevelésű játékosát.

A katalán futballklub honlapján közzé tett megállapodás értelmében a Barca állja a néhány napja 26 éves szélső fizetését a szezon hátralévő részében, s a nyáron opciós joga lesz Traoré végleges megvásárlására.



A mali állampolgársággal is rendelkező labdarúgó nyolcéves korától nevelkedett a katalánoknál, a felnőtt csapatban 2013-ban debütált, de csupán néhány mérkőzésen jutott lehetőséghez, majd 2015-ben Angliába szerződött.



Az Aston Villa és a Middlesbrough után került a Wolverhamptonhoz 2018 nyarán.



Sajtóhírek szerint Traorét a januári átigazolási időszakban vitte volna a szintén a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur is, ő azonban kivárt, mert tudott a Barcelona érdeklődéséről, amelyhez végül is az angol klub által kínált összeg töredékéért írt alá.



Traoré eddig nyolc alkalommal jutott szóhoz a spanyol válogatottban.

Borítókép: Twitter.com/FC Barcelona