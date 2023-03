Eden Hazard nemrég arról beszélt, hogy viszonya meglehetősen hűvös Carlo Ancelottival és eddig talán többen azt sem értették miért nem kap több lehetőséget a madridiak hetese. A Real edzője most a Liverpool elleni Bajnokok Ligája meccs sajtótájékoztatóján öntött tiszta vizet a pohárba a belga kapcsán.

„A kapcsolatunk nem hűvös. Nézzék, néhány dolgot tegyünk tisztába: Hazard őszinte volt, nem beszélek vele túl sokat. A kommunikáció egyben a karakteredtől is függ, vannak emberek, akikkel jobban érzed magad, mint másokkal. A legfontosabb azonban számomra az, hogy ha nem is beszélünk sokat, és nem is játszik annyit, egyformán tiszteljük mindketten egymást.”

„Miért nem játszik? Azért, mert hatalmas a verseny a posztján, és Vinicius személyében egy olyan riválisa akadt, aki fantasztikusan teljesít.”

Eden Hazard idén mindössze hétszer lépett pályára a Real Madridban, helyzete azért sem egyszerű, mert a klub legjobban fizetett játékosa, és szerződése csak 2024 nyarán jár le, a klubok pedig érthető módon nem kapkodnak a formán kívüli szélsőért.

A 32 éves belga 73-szor kapott lehetőséget habfehér mezben, ezeken mindössze hét gól és tizenegy gólpassz fűződik a nevéhez.

Borítókép: Getty Images Europe