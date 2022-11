A Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti dicsérte a hétvégén visszavonuló Gerard Piquét.



A Barcelona a hétvégén 2-0-ra legyőzte az Almeríát a mérkőzés középpontjában azonban végig Gerard Piqué állt, aki azon az estén lépett pályára utoljára. A 35 éves játékos 616 mérkőzésen segítette a katalánokat, tehetségét pedig még a riválisok is elismerték.

Ezúttal a Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti ragadta meg az alkalmat, hogy méltassa a spanyolt.



„Piqué az egyik legjobb középhátvéd, akit valaha láttam. Nagyon intelligens a pályán” – mondta a a Football Espana szerint.



„Úgy döntött, hogy befejezi. Szerintem fontos, hogy te döntsd el, mikor kell abbahagyni, és ne mások. Nem könnyű megtenni. Ez egy kemény döntés, és sok szerencsét kívánok neki” – tette hozzá.



Piqué a katalánokkal nyolcszor nyert bajnokságot, hétszer kupát és begyűjtött 3 BL-trófeát is. A spanyol válogatottat 102 meccsen segítette, mely során Eb-, és vb-címet is szerzett a csapattal.

Borítókép: S. Bustamante/Soccrates/Getty Images