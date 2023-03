Carlo Ancelotti kiállt Karim Benzema, Luka Modric és Toni Kroos mellett.



A Real Madridra ebben a szezonban is nagy nyomás nehezedik. Míg a spanyol csapat egyelőre remekel a Bajnokok Ligájában, addig a hazai bajnokságban jóval nehezebb dolga van. A spanyol bajnoki tabellát régóta a Barcelona vezeti, ami miatt a Real Madrid egyes játékosai számos kritikát kaptak. Közéjük tartozik Karim Benzema, Luka Modric és Toni Kroos is. A három veteránt most a Királyi gárda vezetőedzője, Carlo Ancelotti vette védelmébe.



„Még mindig világszínvonalúak. Már azelőtt tudják, mit kell tenniük, mielőtt megszereznék a labdát. Nem futnak, hanem mozgásra késztetik a labdát. Megtanították nekem, hogy ez a fontos, mert a labda soha nem fárad el” – mondta a mester Luka Modris és Toni Kroos játékára utalva, majd Benzemára is kitért.



„Nem lehet minden meccsen gólt szerezni. Egy cseppet sem aggódom Karim miatt. Támadásban nagyon jól állunk, mi szereztük a legtöbb gólt a bajnokságban. Szóval semmi sem aggaszt” – összegzett.

Borítókép: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images