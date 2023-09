Elveszítette veretlenségét a királyi gárda, a Wanda Metropolitanóban az Atletico bizonyult jobb csapatnak, Diego Simeone tanítványai 3-1-re nyertek. A lefújást követően Carlo Ancelotti érthető csalódottsággal nyilatkozott, egyúttal kritizálta a játékosait.

Az újságírókat némiképp váratlanul érte, hogy a horvát veterán a kezdőben kapott helyet. Ancelotti ezt azzal magyarázta, hogy azt akarta, minél többet legyen a Realnál a labda, egyúttal Tchouamenit is pihentetni szerette volna, aki az utóbbi időben rengeteget játszott.

Arra a kérdésre, hogy Modric szerepeltetése hogyan hatott a taktikára és a felállásra, a Real edzője így válaszolt: „A rombusz vagy a 4-1-2-1-2-es rendszerben Modric volt a tízes, a csatár mögötti középpályás, a kapu előtti duó szerepét pedig Bellingham és Rodrygo töltötte be.”

Felmerült kérdésként az is, hogy Ancelotti miért cserélte le Modricot a szünetben. „Mert az Atletico jobb volt nálunk. Két korai gólt lőttek, jobban védekeztek és gyorsan váltottak. Nem akarok ujjal mutogatni senkire, és ezt Modricra kenni túlzás lenne, de rosszul játszott, ahogy a csapattársai is. Azért is állítottam be a félidőben Joselut a helyére, hogy veszélyesebbek legyünk előrefelé.”

A Real Madrid legközelebb szerdán játszik, a Las Palmas együttesét fogadják.

Borítókép: Denis Doyle/Getty Images