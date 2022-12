Az olasz menedzser kijelentette, hogy második madridi korszakának végén visszavonul, és mivel a jelenlegi szerződése 2024-ben lejár, már dolgoznak a lehetőségeken, hogy ki vegye át az olasz szakember helyét.

Az egyik ilyen a legenda Raul Gonzalez, aki jelenleg a Real Madrid Castillát irányítja. A korábbi csatár a klubnál is megjárta a ranglétrát, bár a Relevo szerint a szezon végén valószínűleg elhagyja a Castillát, hacsak nem nyerik meg a feljutást a Segundába. Megpróbál majd külföldön munkát találni, és tovább fejleszteni a vezetőedzői stílusát.

A fő jelölt azonban a Real Madrid kispadjára Carlo Ancelotti fia, Davide. Jelenleg az asszisztensi szerepet tölti be a fiatalabb Ancelotti, aki az elmúlt évtizedben folyamatosan apja mellett volt a kispadon, különböző szerepköröket töltött be a Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Bayern München, a Napoli és az Everton csapatánál. Davide jelenleg több feladatot is ellát, ő felel a beállósokért, és erősen részt vesz a taktikai tervekben. Korábban azt nyilatkozta, hogy az ő feladata, hogy megkérdőjelezze apja elképzeléseit, míg Carlo azt is elismerte, hogy Davide őszintébb vele, mint bárki.

Az öltözőben közkedvelt, németül, olaszul, franciául, spanyolul és angolul is beszélő Davide-ot több mint felkészültnek tartják arra, hogy átvegye az irányítást, amikor Carlo befejezi a munkát.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images