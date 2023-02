A Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti a Valencia elleni mérkőzést követően elárulta, miért cserélte le Toni Kroost és arra is kitért, mi az oka annak, hogy nem alkalmazza többet kezdőként Rodrygót.



Toni Kroos a szezon első szakaszában remekelt a Real Madrid színeiben ám az elmúlt hetekben megromlott a formája. A Valencia elleni meccsen a 66. percben lecserélték őt, ezt azonban a játékos saját maga kérte.



„Kérte tőlem a változtatást. Annyira jó játékosok, hogy ők maguk kérik tőlem a változtatásokat! Ha valakit lecserélek, az nem azért van, mert nem játszik jól, hanem azért, mert sok erőforrásom van a padon.” – mondta a Diario AS-nek, majd Rodrygo helyzetére is kitért.



„Rodrygót például néha nem használom, mert őt „befolyásoló” játékosnak akarom meghagyni. Így is sok meccset megváltoztatott… Csereként elérte, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját! Néha úgy döntök, hogy a kispadon hagyom a játékosokat, hogy kéznél legyenek, ha meg akarom változtatni a játékot.”





Borítókép: Angel Martinez/Getty Images